Territoires d’industrie : Intercommunalités de France s’impatiente

Développement économique

Publié le 25/04/2023 • Par Romain Gaspar • dans : Actu experts finances, France

Malgré la promesse gouvernementale d'une prolongation jusqu'en 2027, Intercommunalités de France s'inquiète de l'absence d'arbitrage sur le financement de la deuxième génération du programme Territoires d'industrie. Son président, Sébastien Martin, a adressé un courrier à Elisabeth Borne, le 20 avril, pour obtenir des réponses.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« J’ai l’impression de me battre contre des moulins à vent. Il ne se passe rien ». Le président (ex-LR) d’Intercommunalités de France et de la communauté d’agglomération du ­Grand ­Chalon, Sébastien Martin, s’inquiète que les arbitrages ministériels sur l’avenir du programme Territoires d’industrie ne soient toujours pas rendus.

Malgré un lobbying intense depuis un an et demi pour prolonger ce programme lancé en 2018 dans le cadre du Pacte productif, Sébastien Martin ne voit rien venir. Il n’a eu aucune réponse de la part de Bercy et de Matignon depuis la promesse d’une saison 2 annoncée par la ministre déléguée aux Collectivités locales, Dominique Faure, lors des vœux de l’association d’élus, en louant ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec les dossiers