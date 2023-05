Artificialisation des sols : le cas des zones commerciales

Aménagement commercial

Publié le 03/05/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Les projets d’implantation ou d’extension commerciale déposés depuis le 15 octobre 2022 sont interdits s’ils génèrent une artificialisation des sols. Un décret du 13 octobre précise les dérogations et les ­compensations possibles. Décryptage.

Artificialisation

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 pose un objectif de réduction puis de suppression de toute artificialisation nette des sols, à horizon 2050. L’artificialisation est l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

Une surface est artificialisée lorsque ses sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatés sur un périmètre et sur une période donnés (code de l’urbanisme, art ...

Références Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols