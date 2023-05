Moins de viande, plus de céréales : cap sur l’assiette de 2050

Développement local

Que mangerons-nous en 2050 ? Une question en forme d’équation agronomique plus que gastronomique que s’est posée la collectivité Valence Romans agglo, dans la Drôme.

Chiffres-clés Budget : 170 000 €/an pour les actions et 2,5 équivalents - temps plein.

[CA Valence Romans agglo, Drôme, 54 communes, 223 800 hab.] Pour leur projet de territoire, les élus de Valence Romans agglo (RVA) se sont projetés sur ce qu’ils mangeraient en 2050 : moins d’œufs, moins de viande, mais plus de céréales, de légumineuses, de fruits à coque… « Nous nous sommes demandé si notre production était en accord avec ce que sera notre alimentation en 2050, avec nos besoins en eau, en biodiversité », raconte Fabrice Larue, vice-président chargé de l’aménagement du territoire.

De cette réflexion, partagée avec tout un panel d’acteurs, est née une stratégie et une série d’actions structurantes, sur tous les leviers de la collectivité, qui leur a valu d’être labellisés « Projet alimentaire territorial » (PAT) de niveau 2, en 2020, par le ministère de l’Agriculture.

Charte du développement agricole

Tout a commencé en 2016, avec une charte du développement agricole et forestier signée par une vingtaine de partenaires. C’est l’époque où le groupe d’ingénieurs agroalimentaires ­Solagro sort la deuxième version de son scénario d’agro­écologie, Afterres 2050. L’agglo a fait appel à eux pour les aider à voir loin et juste. « Ils avaient déjà avancé sur la ­restauration collective, la vente directe… Plutôt en pointe sur l’alimentation, ils avaient besoin de valider leur direction et avaient déjà le budget pour une échelle plus globale », rapporte Sylvain Doublet, responsable « agronomie, climat et bioressource » chez Solagro.

Le scénario Afterres 2050 de massification de l’agroécologie et de diminution de la consommation de viande convient au profil d’agriculture mixte du territoire. L’outil permet le débat public et les arbitrages, grâce à des prospectives chiffrées. La coconstruction a mené à la réorganisation de la filière du