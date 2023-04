Open data France attend « une main tendue » de l’Etat et veut « se recentrer sur ses missions »

[ENTRETIEN] Données

Publié le 25/04/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

Dans un entretien accordé à "La Gazette", Constance Nebbula, nouvelle présidente d'Open data France depuis le 29 mars, partage sa vision de l'utilisation et la réutilisation des données, fait le point sur les chantiers en cours et dévoile les priorités de l’association.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Que pensez-vous de la qualité des données actuellement ouvertes et du dogme de la gratuité, qui ne permettrait pas de fournir des données suffisamment qualitatives pour être réutilisables ?

Il n’y a pas de lien direct entre gratuité et réutilisation, même si on peut débattre sur la gratuité. Autant la question de la gratuité peut se poser pour certains types de données, autant je suis persuadée que les données actuellement ouvertes sont de qualité et susceptibles d’être déjà réutilisables par les acteurs privés.

A Angers Loire métropole , nous réfléchissons à deux fois avant de publier un nouveau jeu de données pour privilégier la qualité à la quantité. Nos pratiques s’attachent à publier des données standardisées, pouvant être mises à jour, interopérables, et qui peuvent être ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier