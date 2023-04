Accueil

Haute fonction publique : la formation et le contenu pédagogique en question

Publié le 24/04/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

A l’occasion d'une troisième rencontre du cycle « Dialogues autour de la fonction publique. Histoire, sciences sociales et pratiques RH », universitaires et représentants des trois versants de la fonction publique ont abordé la question de la formation des hauts fonctionnaires dans le but de moderniser l’Etat.

