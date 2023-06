Sport et handicap

« J’espère voir apparaître des politiques transversales sport-santé-solidarité »

Publié le 20/06/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Philippe Millereau - KMSP

Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique et présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), compte plus que jamais sur les collectivités pour faire progresser la pratique parasportive et l’inclusion dans le monde du sport. Entretien.

