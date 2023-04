L’Agence pour l’éducation par le sport marque des buts pour l’insertion

Sociosport

Publié le 24/04/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le bilan 2019-2022 des programmes d’inclusion et d’insertion par le sport de l’Agence pour l'éducation par le sport (Apels) démontre la viabilité des concepts et méthodes mis en œuvre, à grande échelle, en faveur de l’emploi des jeunes. Mais pour mettre en œuvre ses fortes ambitions pour 2025, l’association doit encore perfectionner le dispositif.

Parce qu’elle expérimente à grande échelle dans le champ encore émergent de l’inclusion par le sport et parce qu’à ce titre elle est soutenue (État, collectivités), l’Agence pour l’éducation par le sport (Apels) est particulièrement observée. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, et Thibault Guilly, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, ont ainsi tenu à se rendre à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise), le 20 avril, pour entendre le bilan qu’elle présentait à l’occasion de son premier rassemblement « Les entreprises s’engagent », réunissant les groupes privés qui sont ses partenaires.

Confiée à Thibault Desjonquères et à Gilles Vieille-Marchiset, directeurs respectivement du groupe Pluricité et du laboratoire E3S-Sports et sciences sociales de l’Université de ...