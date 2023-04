Politique de la ville : le gouvernement affine sa feuille de route

Quartiers prioritaires

Publié le 21/04/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le ministère délégué à la Ville et au Logement a apporté, ce vendredi 21 avril, quelques précisions sur le calendrier gouvernemental en matière de politique de la ville. L'occasion d'un point d'étape sur la construction des prochains contrats de ville qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

La réforme des retraites adoptée, et alors que l’impatience des élus et des professionnels grandit, le gouvernement semble décidé à accélérer sur la politique de la ville. Dans l’entourage du ministre en charge de la politique de la ville et du logement, Olivier Klein, on précise que la politique de la ville va concerner l’ensemble des ministres, dont « le travail s’inscrit dans le plan Quartiers 2030 ». Un plan qui devrait être précisé « avant l’été » par le président de la République, Emmanuel Macron, même si plusieurs outils « régénérés » qui seront mobilisés ont été présentés aux préfets le 5 avril. Avec un objectif : aboutir en septembre à l’écriture de nouveaux contrats de ville – désormais appelés Engagements quartiers 2030 – qui prendront effet le 1er janvier ...