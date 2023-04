Transition énergétique

Après la crise hivernale, les collectivités accélèrent leurs investissements

Publié le 21/04/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : actus experts technique, France

Maria Fuchs - Adobe Stock

Au cours d’un débat initié par France urbaine et Le Monde Cities, plusieurs maires ont tiré les enseignements de la façon dont leurs collectivités ont passé l’hiver et esquissé les réponses à une crise énergétique qui devient un état durable. A l’appui des réflexions, France urbaine dresse le panorama énergétique du chemin parcouru et celui qui reste à emprunter.

