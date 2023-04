Vices et vertus de la compensation écologique

Transition écologique

Publié le 21/04/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : actus experts technique, France

La démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) s’applique aujourd’hui à tous les grands projets urbains. L’association des journalistes de l’habitat et la ville (Ajibat) a souhaité, lors d’une table ronde qui s’est tenue le 14 avril 2023, faire un focus sur la compensation en réunissant des acteurs urbains et de la biodiversité.

La compensation des atteintes à la biodiversité, c’est le C de la séquence ERC, pour « éviter réduire compenser », introduite dans la loi de 1976 sur la protection de la nature. Son objectif est de limiter les atteintes à l’environnement par les projets d’aménagement. Cette séquence a été précisée par les lois Grenelle, et par la loi biodiversité de 2016, qui a fixé une obligation de résultat pour les mesures compensatoires. Elle a aussi permis aux maîtres d’ouvrage de sous-traiter leurs obligations de compensation écologique via le recours à des réserves d’actifs naturels. Avec le Zéro artificialisation nette, la compensation écologique va monter en puissance, puisque l’article 191 prévoit que le ZAN pourra être attient via la ...

