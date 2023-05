Mobiliser les jeunes citoyens pour renforcer la santé financière des associations sportives

Citoyenneté

Le conseil départemental des Deux-Sèvres a créé le dispositif « ticket jeune citoyen » pour encourager le bénévolat, aider financièrement les associations et renforcer les relations entre bénévoles et licenciés.

Chiffres-clés 263 600 € : montant des subventions attribuées pour l'année 2022-2023, dont 238 720 € dédiés au sport.

montant des subventions attribuées pour l'année 2022-2023, dont 238 720 € dédiés au sport. 517 associations aidées , dont 436 sportives.

, dont 436 sportives. 13 183 tickets « récoltés » dont près de 12 000 pour le sport, pour environ 45 000 tickets distribués aux jeunes.

« Comment accompagner au mieux nos associations en particulier quand on entend parler du problème du bénévolat », introduit d’emblée François Gingreau, élu en charge du sport au conseil départemental des Deux-Sèvres. Pour aider les associations et consolider le lien entre les licenciés et leur club, le département lance le « ticket jeune citoyen » en septembre 2022.

Ce dispositif permet aux jeunes du CP à la 3e d’apporter une aide de 20 euros à l’association sportive, culturelle, ou de loisirs de leur choix. Seule condition : être adhérent à une association dont le siège social se situe en Deux-Sèvres. Objectifs : impliquer les jeunes et soutenir les associations qui concourent à leur éducation et à leurs loisirs. Pour le conseiller départemental, « c’est une ...