Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 15 au 21 avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Courant continu – Si les mesures de sobriété énergétique ont permis de passer l’hiver sans problème, les acteurs de la filière électrique appellent à poursuivre cet effort. Cités notamment par Bati Actu, ils ont ainsi formulé une liste de recommandations pour « massifier et ancrer la sobriété comme levier à l’atteinte des objectifs de décarbonation ». Selon la filière électrique, les économies d’énergie peuvent atteindre 15 à 30% grâce, notamment, à des solutions manuelles et techniques (solutions de pilotage installées). Elle préconise aussi d’intégrer la sobriété dans les aides financières (CEE…). Les efforts fournis cet hiver ont, selon RTE, permis d’atteindre 9% d’économies d’énergie, le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen se distinguant particulièrement [lire aussi notre article].

Handicap ou pas cap – Mauvaise élève sur la question du climat, la France l’est aussi en matière d’accessibilité. C’est la sentence du Comité européen des droits sociaux (CEDS), qui épingle la France pour « violation des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles », comme le rappelle le site Handicap.fr. En cause, notamment, l’inaccessibilité des bâtiments (en particulier publics) et des transports. Le CDES souligne l’impérieuse nécessité de faire évoluer le bâti. Les associations concernées veulent s’appuyer sur cet avis européen pour faire pression sur les autorités nationales et locales [lire aussi notre article].

Faire le pont – Programme national ponts, acte 2. Après un premier volet lancé en 2021 dans le cadre du Plan de relance, le Programme national ponts connaît une suite aujourd’hui [lire aussi notre article]. Comme le Cerema l’annonce sur son site Internet, ce dispositif, visant à accompagner les collectivités dans la connaissance et l’entretien de leurs ouvrages d’art, va bénéficier à 4000 autres nouvelles communes. Il est doté de 10 millions d’euros pour recenser et évaluer les ponts concernés. Le premier volet a bénéficié à 12000 premières communes entre 2021 et 2023. Celles qui n’avaient pas été retenues la première fois peuvent à nouveau se porter candidates.

Sur les rails – Encouragé par Emmanuel Macron en novembre dernier, puis par le Conseil d’orientation des infrastructures, où en est le déploiement des RER métropolitains [lire aussi notre article] ? Actu Environnement se penche sur les enjeux de ce mode de transport en rappelant, tout d’abord, le retard de la France en la matière (il y a 4 réseaux en France contre 15 en Allemagne). Aujourd’hui, 13 bassins d’agglomération ont engagé une démarche et l’article recense les facteurs de réussite (gouvernance claire, projet adapté au territoire…) et d’échecs (vieillissement des infrastructures, investissements insuffisants…). Une proposition de loi sur ce sujet a été déposée, indique Le Moniteur qui cite le député Jean-Marc Zulezi (Renaissance), rapporteur de ce texte. Elle sera examinée la troisième semaine de juin.

Dessine-moi une fresque – Un million. C’est le nombre de personnes qui, en 5 ans, ont suivi une formation de la Fresque du Climat. Comme l’annonce cette dernière dans un communiqué, les ateliers créés en 2018 ont permis de sensibiliser plus d’un million de personnes (dans 300 000 organisations) aux enjeux climatiques au niveau mondial dans des cadres très différents : associatif, universitaire, public, professionnel, personnel… L’association recense également 45 000 « fresqueurs » (dont 36 000 en France), des personnes ayant bénéficié d’un parcours de formation pour animer ces ateliers [lire aussi notre article].

Grosse chaleur – Selon un rapport de la mission d’information et d’évaluation de la ville de Paris, cité par L’Express, Paris pourrait devenir « inhabitable » d’ici quelques décennies en raison du réchauffement climatique. Le document propose donc 85 mesures pour lutter contre les épisodes de canicule, parmi lesquelles la végétalisation, la rénovation ou la création d’un plan « Grand chaud » [lire aussi notre article].

Canal de distribution – Pour lutter contre la sécheresse de la Garonne, une opération de déviation de l’eau d’un canal vers le fleuve a été réalisée cette semaine. France Info explique que cette expérimentation, menée par le BRGM, a coûté 1,8 millions d’euros et consiste à remplir des fossés pour recharger ensuite la nappe phréatique. L’étude va se poursuivre pendant quatre ans.

Et aussi…

Pour sécuriser l’alimentation en eau potable, un tunnel va être creusé sous la Loire [Le Figaro] ;

La start-up Lhyfe lance l’outil Lhyfe Heroes, un portail de gestion des écosystèmes hydrogène [Les Horizons].