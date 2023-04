Comment la Porte de DrômArdèche a réussi sa transition industrielle

Territoires et industrie

A la Communauté de communes de Porte de DrômArdèche (47.435 hab, 35 communes), l’opulence foncière, les gisements de matériaux, les surfaces de toitures…tout est quantifié pour dérouler une démarche pragmatique conciliant la croissance industrielle et les exigences de transition écologique. L'interco a gagné le trophée de la politique publique hier 26 avril lors de l'événement Territoires et Industrie organisé conjointement par La Gazette des communes et l'Usine nouvelle.

A moins d’une heure de Lyon et de Grenoble, la plaine a toujours été industrielle, entre les pêchers et le colza, les usines se sont développées et les communes se sont étalées. «Notre territoire rural est balafré et il a beaucoup souffert de la désindustrialisation. Aujourd’hui, cette réalité est un atout » soutient le président de la communauté de commune de Porte de DrômArdèche, Pierre Jouvet. Avec une industrie manufacturière omniprésente (32 % des effectifs) dans des secteurs très divers de la maroquinerie à la plasturgie, le territoire réunit 4200 établissements dont trente-neuf de plus de 200 salariés. « Une de nos premières mesures a consisté à réduire de 42 à 23 le nombre des zones économiques et de déclasser 77 hectares de réserves foncières remises en agricoles ou renaturées » énonce Pierre Jouvet.

Le foncier est d’or

Tandis que les territoires voisins souffrent de pénurie de foncier, la communauté de communes annonce une réserve foncière substantielle et entend profiter de cette manne pour imposer ses choix aux entreprises. Aux 99 hectares de capacités de développement allouées par le SCOT à échéance de 30 ans, s’ajoutent une extension de 113 hectares du parc Axe 7. Instructeur des demandes de permis, la communauté de communes distille son message aux entreprises : l’installation impose un certain nombre de règles comme la nécessité de construire dans un délai arrêté (à défaut, le compromis est caduc). Une clause Propter Rem (1) prévoit l’affectation du foncier à titre perpétuel.

Bénéficiant du droit de préemption délégué par les communes, l’intercommunalité achète du bâti ou du foncier si les projets ne répondent pas à ses attentes. A l’image d’un nombre grandissant de collectivités, la communauté de communes prévoit aussi de décliner le bail à construction sur la future extension du parc Axe 7. Il est temps, comme la loi Résilience et climat l’impose, de ne plus gaspiller le foncier.

Les friches à l’honneur

A ces réserves foncières s’ajoutent vingt friches industrielles en cours de retraitement. A Andancette (1344 hab), commune du bord du Rhône, anciennement industrielle et devenue résidentielle, la friche Saint-Gobain aux tènements immenses dépollués est en cours de reconversion. «Il est devenu impossible d’acheter cinq hectares et sans Sophie, on n’aurait sans doute rien trouvé» lance le président de la société Aixam, Philippe Colançon. Sophie, c’est Sophie Pasquet, la responsable du service économique de la communauté de communes, qui est intervenue auprès du groupe de transports Charles André propriétaire d’un tènement de 22 hectares pour une cession de 5 hectares à Aixam.

Ce constructeur de voitures sans permis compte désormais une troisième usine sortie de terre après huit mois de travaux et bénéficiant d’un tènement de taille pour ses développements futurs. Déposé en juillet 2021, le permis de construire a été obtenu en aout 2021. «Le service instructeur du permis est associé aux projets afin que le dépôt de la demande soit facilement accepté » explique Sophie Pasquet qui est intervenue pour toutes les autorisations nécessaires. « L’intermédiation est nécessaire car les projets industriels imposent une expertise normative importante » ajoute-t-elle. Le projet a bénéficié d’une subvention de France 2030 (1,4 million d’euros) et une subvention de relocalisation de la région (700. 000€). «Nous ne savions pas que ces aides existaient ! » reconnaît Philippe Colançon.

Un nouveau pôle économique démonstrateur

Se développant sur les communes d’Albon, de Saint-Rambert-d’Albon et d’Anneyron, le long de la RN7 et de l’A7, le parc industriel Axe 7 est entouré de parcelles agricoles multicolores à perte de vue et de quelques quartiers de maisons individuelles. Avec 120 hectares, il affiche complet avec une trentaine d’entreprises et un millier de salariés. Une extension de 113 hectares est actée, l’objectif de la labellisation Iso 14001 devrait la rendre exemplaire en matière de développement durable. Pour maitriser le projet, l’intercommunalité assure la commercialisation en régie sur dix à quinze ans. Au nombre des nouvelles exigences, l’ensemble des toitures seront couvertes de photovoltaïques, « les surfaces industrielles étant conséquentes, cette mesure devrait rendre la nouvelle zone neutre en énergie » assure la responsable du service économique.

Un gisement de matériaux attirant des sociétés innovantes

La communauté de communes vient d’obtenir une étoile au référentiel économie circulaire de l’ADEME pour son travail d’identification des îlots de chaleur, des matériaux, des déchets… réalisé avec les entreprises. Avec les activités industrielles, les gisements sont importants et les entreprises innovantes nombreuses à vouloir s’installer à proximité. Une société réutilise des produits alimentaires non commercialisés par une autre pour la fabrication de farines non carnées. Une autre entreprise spécialiste de fournitures en circuit court du bois déchets (Valorsol) alimente la chaudière biomasse du fabriquant de papier recyclé Saica Paper. Des sociétés spécialisées en transformation des matières (Arc en ciel recyclage ou Galaure) sont sur les rangs et les entreprises de transports présentes sur les sites se penchent avec intérêt sur l’acheminement les matériaux. « Enfin, avec le dispositif Objectif emploi, les agents de Pôle emploi sont dans nos murs au plus près des besoins des entreprises. Et si le taux de chômage a longtemps été plus élevé que la moyenne nationale, désormais c’est l’inverse » assure en conclusion Pierre Jouvet.