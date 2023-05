Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique et les zones humides

Parmi les problématiques environnementales majeures se trouvent l'inquiétante érosion de la biodiversité, le dérèglement climatique et la détérioration de notre cadre de vie.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique

Création

La mise en place d’un inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) a été introduite en 1982 par le ministère de l’Environnement et confirmé par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, dite loi Bouchardeau. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a créé l’Inventaire national du patrimoine naturel dont elle a confié la réalisation au Muséum ...