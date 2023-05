Les capteurs pour optimiser la collecte des conteneurs de déchets

FICHE PRATIQUE DECHETS-NETTOIEMENT

Il existe désormais dans de nombreux domaines des capteurs qui aident au pilotage et à la gestion des services opérationnels. Le domaine des déchets n'y échappe pas tant les enjeux techniques et financiers sont importants. Les capteurs peuvent contribuer à faire émerger une gestion efficiente de la collecte des conteneurs de déchets. Par des solutions numériques simples à mettre en place, les collectivités et leurs groupements peuvent contribuer à optimiser leur budget et leur bilan carbone. Quelles sont les solutions sur le marché ?

