Accélérer l’utilisation des données dans les collectivités : une mission très attendue

Données

Publié le 21/04/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Une mission, confiée par Stanislas Guerini à trois responsables politiques, doit permettre d’accélérer l’exploitation des données par les collectivités. Une mise à l’agenda jugée nécessaire par les associations mobilisées sur le sujet, qui espèrent en tirer des avancées concrètes. Les conclusions sont attendues pour juillet.

Mettre un coup d’accélérateur sur l’utilisation de la donnée dans les collectivités, tel est l’objectif du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, qui a confié une mission dédiée à ce sujet à trois responsables politiques, le 12 avril.

Christine Hennion, ancienne députée des Hauts-de-Seine (3e circonscription) et conseillère municipale de Courbevoie, Magali Altounian, adjointe au maire de Nice, déléguée aux Finances et aux Institutions européennes et conseillère régionale en Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge de la commission Europe, et Bertrand Monthubert, président au Conseil national de l’information géolocalisée (CNIG) et ancien conseiller régional d’Occitanie ont ainsi la charge de « lever les freins des collectivités territoriales dans l’ouverture et l’exploitation de leurs données pour que tous les citoyens puissent profiter de services publics plus accessibles », indique la lettre de mission.

La loi 3DS permet d’ailleurs sur ce point de favoriser les échanges de données entre Etat et collectivités.

« Lever les freins », tendre la main ?

« Le constat est effectivement qu’il y a eu des progrès, mais pas forcément aussi vite que souhaité, et avec de fortes disparités entre collectivités. L’idée est de voir ce qui

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers