Les zones d’activités au défi du ZAN

Développement économique

Publié le 28/04/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : Dossiers d'actualité, France, Innovations et Territoires

Avec les exigences du ZAN, les intercommunalités se doivent de décliner une stratégie d’optimisation du foncier dans leurs zones économiques. La planification foncière et économique impose une concertation efficace entre l’interco, les communes et les entreprises, dont les conditions d’accueil sont définies.

En adoptant son schéma de gestion durable du foncier économique, Saint-Brieuc Armor agglomération (32 communes, 115 900 hab.) a conditionné les extensions des zones d’activités à cinq critères : nombre d’emplois, fiscalité, surface de plancher, surface de plancher utilisée ou taux de vacance fiscale et niveau de synergie entre les entreprises. Trois d’entre eux doivent être ­cumulés.

« Nous avons fourni aux élus des communes l’analyse économique des dix dernières années démontrant l’effet quasiment nul des zones d’activités sur la création d’emplois et ils ont validé le changement de stratégie », indique le vice-président chargé de l’économie et maire de Saint-Brieuc, ­Hervé ­Guihard.

L’optimisation des surfaces, une priorité

Le territoire breton compte 95 zones d’activités très diverses (urbaine, côtière et rurale) et non spécialisées. « Il faut tourner le dos à une offre pléthorique de zones provoquant une dégradation des conditions d’accueil des entreprises. Ces zones perdent de l’emploi, des entreprises et de la fiscalité », affirme ­Pierre-Cécil ­Brasseur, directeur associé du cabinet de conseil spécialisé ­Synopter.

Comme toutes les ­intercommunalités, celle de Saint-­Brieuc n’a pas le choix, au regard de la loi « climat et résilience », qui impose une réduction de 50 % du rythme d’artificialisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici à 2030 avant d’atteindre le zéro artificialisation nette, le ZAN, en 2050. Elle a passé au crible douze parcs, constatant que tous les besoins de foncier pourraient être dégagés par ...