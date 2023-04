Quand l’éclairage public s’adapte à la fréquentation des rues

[Le labo des start-up] énergie

Publié le 24/04/2023 • Par Hélène Lerivrain • dans : France, Innovations et Territoires

La start-up NRGYbox a conçu un boîtier connecté pour ajuster l’éclairage public à la fréquentation des rues sans installer de détecteur de présence. A la clé, des économies sans avoir à changer de matériel, une bonne connaissance de l’état du parc, ainsi qu’une optimisation du partage de la nuit entre citoyens et écosystème nocturne.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Testée par des collectivités de ­Nouvelle-Aquitaine, la solution développée par NRGYbox pour réguler l’éclairage public permet d’en finir avec le clivage « tout allumé » ou « tout éteint ». « Cet outil permet de faire de l’éclairage public dans la dentelle et d’être plus fin dans l’extinction », ­reconnaît Jérôme Sourisseau, président de la communauté d’agglo du Grand Cognac (55 communes, 69 300 hab., ­Charente). La collectivité est la première à avoir testé les équipements de la start-up bordelaise qui propose une solution de pilotage intelligent de l’éclairage associant un module électronique à un module d’intelligence artificielle. Concrètement, un boîtier est installé sur un lampadaire ou une armoire de commande, et le scénario d’éclairage s’adapte ensuite à la fréquentation du ...