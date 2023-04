Le mal des transports

[édito] Aménagement du territoire

Publié le 21/04/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

L'aménagement du territoire n'était pas un vain mot pour les cheminots. Las, la prime accordée à la très grande vitesse a tué cet idéal.

De la première ligne d’­Europe continentale Saint-Etienne – Andrézieux au TGV Paris-Lyon du début des années 80, ils furent une fierté nationale. Portés par un appareil industriel en expansion, les trains tricolores reliaient les points les plus reculés de l’Hexagone. L’aménagement du territoire n’était pas un vain mot pour les cheminots. Las, la tyrannie des tableaux Excel et la prime accordée à la très grande vitesse ont tué cet idéal. Les petites lignes sont en sursis. Le réseau part à vau-l’eau. Les transports se retrouvent au cœur des fractures françaises.

Nouveaux murs

La province crie haro sur le « pharaonique » Grand Paris express. Elle pointe du doigt « les cadeaux » étatiques au syndicat des transports d’Ile-de-France pour éponger les dettes générées par la crise politico-sanitaire des années 2020-2021. Dans les grandes villes, les automobilistes venus d’ailleurs ne sont plus les bienvenus. De zones à faibles émissions en zones à trafic limité, les métropoles régionales érigent de nouveaux murs. Au nom d’un impératif louable, la protection de l’environnement, de nouvelles cassures se font jour. Mobilités douces contre France qui « fume des clopes et roule au diesel » : le pouvoir ne parvient pas à sortir de ce débat binaire. Depuis la crise des « gilets jaunes », il est dans la seringue. Et tout le pays avec.

Chantier monstre

Il existe pourtant une porte de sortie entrouverte par Emmanuel Macron cet automne : dix RER métropolitains dans un rayon de 40 à 60 kilomètres autour des principales conurbations régionales. Un mode de transport qui, comme son nom ne l’indique pas, vise à sortir la France périphérique du tout voiture. Ce dessein exige une union sacrée. Métropoles et régions devront enterrer la hache de guerre. Tous les échelons locaux seront invités à mettre la main à la poche. L’Etat devra aussi injecter des sommes colossales. S’il est un domaine où le « quoi qu’il en coûte » mérite d’être prolongé, c’est bien celui-là. C’est même la condition sine qua non pour que les RER métropolitains deviennent le grand projet d’aménagement du territoire qui manque cruellement à la France depuis une trentaine d’années.