[Entretien] Transition écologique

Publié le 25/04/2023 • Par Julie Snasli • dans : France

Inverser les logiques de l’aménagement s’impose afin de garantir un développement durable des territoires. Mais avec quels outils ? Les réponses de Sébastien Maire, délégué général de l’association France Ville durable.

Chiffres-clés Depuis 2020: délégué général de France Ville durable, association des parties prenantes de la ville durable. 2015-2020 : Haut responsable de la résilience, puis délégué général chargé de la transition écologique et de la résilience de la ville de Paris. 2001-2008 : adjoint au maire de Besançon, chargé des relations universitaires et de la coopération internationale.

Comment accélérer la transition écologique dans les territoires pour les rendre plus résilients face au péril environnemental ?

En changeant radicalement les paradigmes de l’aménagement. Et en présentant aux élus des outils, méthodes, solutions et exemples de réalisations concrètes. Tel est l’objectif des ateliers territoriaux de France Ville durable, lors desquels nous réunissons acteurs publics et privés autour de problématiques identifiées sur un territoire donné.

Ces ateliers démarrent par une phase d’acculturation, pour que tout le monde soit à jour sur la gravité et l’urgence de la situation, et aboutisse à la formulation de recommandations tangibles. Nous considérons que les solutions existent pour faire bifurquer les trajectoires et répondre aux enjeux de la ville anthropocène. Nous ...

