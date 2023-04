Centre de ressources territorial : mode d’emploi en 5 questions

Grand-âge

Le cadre réglementaire des Centres de ressources territoriaux fixe les modalités d’action des structures désignées par les agences régionales de santé.

1. En quoi consiste un centre de ressources territorial pour le grand âge ?

Le centre de ressources territorial, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, permet aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus longtemps possible grâce à un accompagnement renforcé à domicile lorsque le service d’aide ou de soins déjà proposé n’est plus suffisant. Dans l’optique du virage domiciliaire, il s’agit de développer une alternative à l’entrée en établissement (volet 2).

Le CRT vise également à accompagner les professionnels intervenant auprès des personnes âgées, par un appui administratif et logistique, des formations, la mise à disposition de compétences et de ressources gérontologiques et gériatriques, de ressources et d’équipements spécialisées ou de locaux adaptés ...

