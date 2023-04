Le grand projet du syndicat des eaux d’Ile-de-France en débat

Eau potable

Publié le 19/04/2023

Comme l’impose la loi pour tout grand projet impactant l’environnement, un débat public est lancé sur le programme « Vers une eau pure » défendu par le Sedif pour produire, demain, l’eau de 4 millions de franciliens.

Le débat public sur l’eau en Ile-de-France s’ouvre le 20 avril et se tient jusqu’au 20 juillet. Sous l’égide de la Commission nationale du débat public, la CNDP, il sera l’occasion pour le syndicat des eaux d’Ile-de-­France (Sedif, 133 communes, 4,1 millions d’hab.) de dialoguer sur les enjeux de la qualité de l’eau du robinet et sur son projet « Vers une eau pure ».

Pour produire 775 millions de litres d’eau par an, le ­Sedif, plus grand syndicat d’eau de ­France, puise à 97 % dans les eaux de surface de la ­Seine, de la ­Marne et de l’­Oise. Ces eaux brutes contiennent des micropolluants susceptibles d’affecter la santé des usagers : métabolites de pesticides, perturbateurs endocriniens, microplastiques et résidus médicamenteux.