Nadine Levratto : « Il faut redonner aux politiques économiques les moyens d’agir »

[Entretien] Aides publiques

Publié le 21/04/2023

Directrice d’Economix et directrice de recherche au CNRS, Nadine Levratto estime ¬ que si les aides aux entreprises sont perfectibles, elles pourraient être sources d’action dans la transition écologique de l’économie pour les collectivités.

Que pensez-vous des aides directes et des subventions aux entreprises des collectivités ?

Elles sont déjà très faibles par rapport à celles de l’Etat, mais souffrent du même problème. Elles échappent trop souvent au contrôle des acteurs publics. Les subventions sont, certes, plus ciblées que les aides indirectes, comme les exonérations de charges ou la baisse des impôts de production, mais elles sont encore trop souvent sans garde-fous, sans garanties particulières demandées aux entreprises en contrepartie des aides. Et quand elles existent, elles ne sont pas opposables et les entreprises parviennent toujours à se justifier par la conjoncture, le climat des affaires, etc., pour ne pas les rembourser.

Dans les faits, ces aides sont irrécupérables, sans obligation de remboursement en cas de ...