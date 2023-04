Roanne, le nouvel eldorado de l’immobilier

[SERIE 1/6] Action cœur de ville, le bilan

Publié le 25/04/2023 • Par Pierre Garcia • dans : Régions

Premier épisode de notre série sur le bilan du programme Action cœur de ville à Roanne (Loire). Cette ancienne cité industrielle voit dans l’accueil de nouveaux projets immobiliers l’occasion de retrouver un second souffle. Le programme Action cœur de ville a servi d’effet booster pour plusieurs constructions et requalifications.

Chiffres-clés 21 M€, c’est le budget d’investissement annuel de la ville de Roanne. D’après la majorité municipale, il tournait, avant 2014, autour de 14 M€ par an et a pu être renforcé à partir de 2017 par les crédits du programme Action cœur de ville.

Avec la chute de l’industrie de l’armement et du textile dans les années 1980, Roanne (Loire) a perdu 20 000 habitants en quarante ans. Après avoir mangé son pain noir, la sous-préfecture de la Loire – qui compte désormais 34 400 ­Roannais – semble réussir un vrai tour de force : celui ­d’apparaître comme une nouvelle plaque tournante de l’investissement immobilier parmi les villes moyennes. « Jusqu’à 2014, seuls des locaux investissaient à ­Roanne. Nous nous sommes fixé pour objectif de ne plus laisser partir ­d’investisseur local et de saisir chaque sollicitation extérieure. Avec deux lignes directrices : imposer un trait architectural fort et favoriser les espaces verts », explique ­Yves ­Nicolin, maire (LR) de 2001 à 2008, puis de nouveau depuis 2014.