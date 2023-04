Culture générale

Publié le 19/04/2023

Votre revue de textes d'actualité du mois de mars, c'est en France, la réforme des retraites et le 49.3 ; dans l'Union européenne, la réorganisation prochaine du marché de l'électricité. A l'échelle mondiale, on pourra s'interroger sur la place prise par la Chine en vingt ans, depuis son adhésion à l'OMC., dans l'économie mondiale.

A la une des « Questions d’actualité » de mars

Parmi les « questions européennes », on retiendra notamment :

une synthèse de la réforme de l’organisation du marché de l’électricité proposée par la Commission européenne et prochainement soumise au Parlement européen ;

proposée par la Commission européenne et prochainement soumise au Parlement européen ; l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur les modalités d’application du protocole sur l’Irlande du Nord, partie importante du traité de retrait (« Brexit ») de 2019.

La fiche n°2, les « questions économiques » permettent d’alimenter un tableau de bord chiffré de la croissance, de l’inflation, du chômage, etc., dans le contexte que l’on sait : la guerre de la Russie contre l’Ukraine, et ses répercussions partout dans le monde.

A noter, une étude de l’Insee sur les effets des importations chinoises sur les entreprises industrielles françaises, qui vient opportunément rappeler que la Chine est entrée à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en 2001, il y a un peu plus de vingt ans seulement. Quelles leçons économiques et politiques en tirer ? On lira avec profit l’éclairage fort intéressant de François Godement, éminent spécialiste de l’Asie (La Chine, l’OMC et le dilemme, surle site web de l’Institut Montaigne).

Concernant l’activité législative en France, on consultera le texte de la loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables. A ne pas manquer, le rapport annuel de la Cour des comptes sur le bilan de la décentralisation quarante ans après les grandes lois qui ont lancé ce processus. La réforme des retraites voulue par le gouvernement, et finalement imposée par le recours au 49.3, fournit matière à réflexion à plus d’un titre : juridique, sociale, politique…

Pourquoi réviser les « Questions d’actualité » pour votre concours ?

Les « questions d’actualité » peuvent constituer une épreuve à part entière d’un concours d’accès à un emploi public. Et ce, quelle que soit la catégorie (A,B ou C) du cadre d’emplois qu’il permettra d’intégrer. L’objectif des jurys et examinateurs est de cerner non seulement votre niveau de culture générale, ou de votre spécialité ou discipline (finances, énergie, environnement, etc.), mais aussi de tester votre curiosité intellectuelle, votre capacité de réflexion, votre sens critique.

Cette épreuve de culture générale pourra se présenter sous la forme d’un questionnaire à choix multiple (QCM), d’une série d’affirmations à valider ou non (vrai/faux). Les QCM des épreuves écrites des concours de catégories C (les concours pour devenir adjoint administratif, par exemple) comprennent des questions de mathématiques, de français, et de culture générale.

Ensuite, notre sélection de dossiers traités par les institutions nationales, européennes ou internationales devrait vous aider à améliorer votre score aux épreuves écrites des concours des catégories A et B, notamment. La composition sur un sujet d’ordre général (concours externe d’attaché) ou la note ou le rapport que vous devrez rédiger à partir d’un dossier font largement appel à ce type de connaissances. A vous de choisir les textes qui correspondent à votre discipline ou spécialité.

Enfin, à l’oral, lors de l’entretien avec le jury, une épreuve d’admission le plus souvent, vos connaissances générales seront de nouveau mises à l’épreuve. Comment en effet, avoir la qualité d’agent du service public et ignorer le monde dans lequel on vit ?

Toutes les fiches de révision (culture générale et culture administrative)

