La revitalisation des centres-villes est en marche

Le programme Action cœur de ville, lancé en 2018, arrive à sa première échéance. Les derniers coups de pelle sont loin d’être donnés, mais quelques leçons peuvent déjà être tirées. Chaque semaine, « La Gazette » vous propose un reportage afin de tirer le bilan du programme Action cœur de ville...

Lancé en décembre 2017, le programme Action cœur de ville visait la revitalisation des centres-villes de 234 villes moyennes, par le biais de projets sur le logement, le commerce et les espaces publics. Porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, le dispositif a associé des partenaires essentiels pour son financement – 5 milliards d’euros sur cinq ans : la Banque des territoires, l’Agence nationale de l’habitat et Action logement, notamment.

Un peu plus de cinq ans après la signature des premières conventions, difficile de tirer un bilan, car la plupart des projets sont encore en cours de réalisation. Dans un rapport publié le 29 septembre 2022, la Cour des comptes salue le fait que le programme semble « avoir créé une réelle dynamique en facilitant le développement de projets structurants portés par les maires », mais relève qu’« il demeure difficile de faire la part entre les effets du programme et le produit d’évolutions sociétales plus profondes entraînant un regain d’attrait pour les villes moyennes ».