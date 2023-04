Lutte contre la précarité

Une caisse commune pour réduire les inégalités alimentaires

Publié le 24/04/2023

Artinun - Adobe stock

Un collectif de vingt-cinq organisations, dont la ville et la métropole de Montpellier, teste pendant un an une caisse alimentaire commune. Objectifs : favoriser la démocratie alimentaire et l’accès à une alimentation de qualité pour tous, en développant un système territorial durable.

