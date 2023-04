Accueil

CDC Habitat adapte son patrimoine aux enjeux climatiques

Publié le 19/04/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Jozsitoeroe/Adobestock

Dans un contexte inflationniste, le groupe CDC Habitat a présenté les résultats de son activité pour l’année 2022. Au-delà des chiffres, la filiale de la Caisse des dépôts a mis en avant sa stratégie bas carbone et son plan d’adaptation au changement climatique pour son patrimoine le plus exposé à la sécheresse et aux canicules.

