La parité dans les marchés publics, un nouveau critère qui laisse perplexe

Marchés publics

Publié le 21/04/2023 • Par Laurène Daycard • dans : France

D’ici à la fin du quinquennat, les entreprises ne respectant pas les critères d’égalité entre les femmes et les hommes seront exclues des marchés publics. Si l’intention est louable, dans les faits, les obstacles sont nombreux.

Chiffres-clés 7 % des entreprises dont on connaît le résultat pour 2021 ont un index Egapro inférieur à 75 (1 780 sur 28 892). Parmi elles, 493 ont participé au moins une fois aux 487 145 marchés publics listés par les données essentielles de la commande publique et pourraient donc être concernées par le critère d’exclusion. 7 500 marchés c’est-à-dire près de 500 entreprises auraient été impactés si le résultat de l’index Egapro avait été excluant en 2021. Sources : Pierre-Henri Morand, 2023.

« L’égaconditionnalité ». Tel est le mot d’ordre promu par Elisabeth Borne dans son plan dédié à l’égalité économique et professionnelle, dévoilé le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les entreprises ne respectant pas les critères paritaires seront exclues des marchés publics d’ici à la fin du quinquennat, a annoncé la Première ministre. La mesure pourrait être inscrite dans le projet de loi « travail et plein emploi » et c’est la note obtenue à l’index Egapro qui servira d’arbitrage.

Cet outil, instauré dans le sillage de la loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018, mesure l’égalité des genres dans les entreprises de plus de 50 salariés. Un questionnaire est dressé chaque année, portant sur 100 points (politiques de rémunération, d’augmentation et de promotion, impact du congé maternité et proportion de femmes dans les dix plus hautes rémunérations). En 2022, seules six entreprises ­concernées sur dix ont publié leur note.