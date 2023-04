Polluants éternels : plusieurs services publics locaux sont impactés

Environnement

Publié le 18/04/2023 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, actus experts technique, France

Avec plus de six mois de retard sur la commande qui lui avait été passée, le gouvernement a publié son rapport sur les polluants éternels (ou PFAS), vendredi 14 avril. Le document pose des questions sur la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées et l’incinération de déchets.

Il a fallu beaucoup insister. Après moult demandes écrites et interpellations à l’Assemblée nationale, les associations environnementales et les députés ont obtenu la publication, vendredi 14 avril, d’un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) attendu depuis plus de six mois. Datée de décembre 2022, l’analyse de risque de présence de PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) dans l’environnement est aussi alarmante qu’on pouvait le craindre. Qualifié de polluants éternels dans la mesure où ils ne se dégradent pas naturellement, ces composés sont abondamment utilisés dans l’industrie pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes. Et pourtant, leur surveillance est encore limitée. « La France n’a rien fait – ou si peu ...