« La Métropole de Lyon veut soutenir une dimension citoyenne du sport »

Inclusion

Publié le 26/04/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Si elle n’a pas les compétences d’une commune en matière de sport, la Métropole de Lyon entend intervenir dans ce champ, en soutenant des projets servant la lutte contre les inégalités et les discriminations, ou encore la citoyenneté. C’est le sens de l’évolution apportée à l’appel à projet "Sport inclusif et solidaire", que La Gazette a demandé à Florestan Groult, vice-président en charge de la politique sportive, d’expliquer.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’exécutif de la Métropole de Lyon prépare actuellement une feuille de route pour le sport, qui devrait être présentée avant l’été. Mais l’évolution qu’il a apportée cette année à l’un de ses appels à projet illustre d’ores et déjà le sens que pourrait prendre cette politique sportive : après deux éditions sous l’intitulé « Sports solidaires », ce dispositif de soutien à des actions en faveur de l’égalité d’accès à la pratique sportive vise cette année un « Sport inclusif et solidaire ». Alors que l’appel à candidatures vient de se terminer, La Gazette a demandé à Florestan Groult, vice-président en charge de la politique sportive, les raisons de cette évolution et ce qu’elle recouvre.