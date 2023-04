Logement : le monde HLM attend un sursaut

Logement social

Publié le 18/04/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Hausse du taux du livret A, alourdissement du poids de la dette, inflation,... Le monde HLM fait face à une conjoncture complexe, alors que la politique du gouvernement en matière de logement tarde à être dévoilée.

Au lendemain de l’allocution du président de la République, durant laquelle Emmanuel Macron n’a pas dit un mot de la question du logement, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, a du mal à cacher son exaspération. « Le gouvernement doit arrêter de tergiverser, il faut agir », s’indigne-t-elle. Depuis le début du second quinquennat, la question du logement est toujours restée au second plan, et le conseil national de la refondation sur le logement a n’a produit pour le moment que très peu de résultats.

Un conseil national de la refondation du logement sous le signe de la crise

Pour les bailleurs sociaux, la situation est pourtant tendue : le passage en quelques mois d’un taux du livret A à 0,5% à un taux ...

