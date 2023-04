Les solutions iconoclastes des professionnels pour décarboner le spectacle vivant

Transition écologique

Publié le 19/04/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : Actualité Culture, France

Le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) a présenté, le 17 avril 2023, sa vision de la transition écologique du spectacle vivant. La décarbonation de ce secteur devra entraîner un profond changement de ses pratiques.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Une commission de travail portant sur la mutation écologique du spectacle vivant a travaillé pendant près de deux ans. Il y avait un besoin de réflexion collective », a relaté Nicolas Dubourg, président du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), lors de la présentation, le 17 avril, d’un livret consacré à la transition écologique du spectacle vivant.

Et de faire valoir que « cet ouvrage offre une méthode, des objectifs, des axes d’engagement pour le secteur. Il liste les réformes à engager et les moyens financiers et légaux à déployer. C’est un travail d’analyse dont le point d’arrivée est la mise en place d’une gouvernance. »

Le spectacle vivant subventionné au bord du gouffre

Changement complet de paradigme

Au-delà de la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne