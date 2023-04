Sapeurs-pompiers

Sécurité civile : les premières propositions du rapport « Falco »

Publié le 18/04/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu experts prévention sécurité, France

© Flickr CC by nd llyglad

La Mission nationale de modernisation de la sécurité civile et de protection contre les risques majeurs, confiée à Hubert Falco, devrait remettre son rapport intermédiaire au chef de l’Etat d’ici à la fin du mois. A moins que la condamnation du maire de Toulon l’en empêche. Au programme : financement des Sdis, répartition des missions entre les pompiers et le Samu et baisse du volontariat.

