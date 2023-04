Les seniors, des recrues qui ne manquent pas d’atouts

MANAGEMENT

Publié le 26/04/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Si les carrières s’allongent, encore faut-il que les plus de 50 ans restent en emploi. Les collectivités, dont nombre d’agents sont déjà « seniors », ne commencent qu’à peine à s’intéresser à ces candidats, pourtant motivés.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Tableau de bord : Le taux d’emploi des 55-64 ans est de 53,8 % en France, contre 60,2 % dans les autres pays de la zone euro. Seuls 23,3 % de ces seniors en emploi sont dans le public. (Source : direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, 2022.)

Pour accompagner le recul de l’âge de la retraite, le gouvernement a imaginé un index et un contrat de travail « seniors » pour le privé. Est-ce à dire que de telles incitations sont inutiles dans la FPT ? Pas sûr, si l’on en croit Florent ­Noulette, manageur exécutif au cabinet de recrutement Michael Page : « Le regard des employeurs y est le même que partout. Des études ont prouvé que la FPT n’est pas sans discriminations à l’embauche. Mais elle est devant un paradoxe : ayant déjà trop de seniors, les collectivités recherchent des jeunes… et ont du mal à pourvoir les postes. Elles devraient adopter une meilleure considération des candidatures des plus de 50-55 ans. »

Opérationnels, stables, expérimentés

Pour Julie Lemainque, DRH de la ville de Villiers-sur-Marne (900 agents, 29 700 hab., Val-de-Marne), « ce n’est pas possible pour les postes d’agents d’accueil, de jardiniers ou d’auxiliaires-puéricultrices, où nous avons déjà à reclasser ». Mais pour les autres, elle ne fait « pas de l’âge un sujet », par respect des règles de non-­discrimination, mais aussi parce que les difficultés à attirer des candidats empêchent de « faire la fine bouche » en cherchant surout des jeunes. Le responsable « relations entreprises » des services techniques est ainsi un ancien chef de chantier qui était fatigué par ses années dans les travaux publics.

A Vitrolles (1 200 agents, 34 400 hab., Bouches-du-Rhône), Emmanuel Pasquetti, directeur général adjoint « ressources », reconnaît « qu’avant, l’âge jouait inconsciemment défavorablement. On allait plutôt vers des jeunes,

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers