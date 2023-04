Le télétravail reste à apprivoiser

Organisation

Publié le 24/04/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Réinterrogé pour tenir compte de l’expérience des agents et des manageurs, le télétravail acquiert maturité et souplesse. Mais le risque d’isolement est là.

Après l’élan post-Covid, où en sont les collectivités et les agents dans leur rapport au télétravail ? « Pour avoir échangé sur le sujet dans le cadre du cycle supérieur des DRH des grandes collectivités, cette année à l’Inet, il semble qu’il y ait une prise de recul actuellement et un nouveau travail de fond sur le sujet », rapporte ­Mélina ­Leterrier, directrice générale adjointe « ressources » et DRH de La Teste-de-Buch (650 agents, 26 300 hab., Gironde).

Les collectivités qui n’avaient pas encore de règlement s’y mettent à petits pas, tandis que celles qui l’avaient déjà mis en pratique reprennent les bases. « En particulier, quand elles y sont allées à marche forcée avec des dispositifs qui se sont avérés inadaptés », observe ­Mélina Leterrier.

A la carte

De son côté, La Teste-de-Buch ne s’est lancée qu’en début d’année, à travers une expérimentation en design thinking (1) « pour coconstruire la charte et les outils managériaux hybrides avec les agents, les encadrants et les délégués syndicaux », indique la DRH. De quoi éviter les déconvenues.

A la région Centre – Val de Loire (3 500 agents), le télétravail avait été expérimenté avant 2020 à raison

