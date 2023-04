Territoires et Industrie : inscrivez-vous à notre événement de Valence

Evénement

Par Guillaume Doyen • dans : France

« La Gazette des communes » et « L’Usine nouvelle », deux médias de référence dans leur secteur, s’associent pour lancer un tour de France de la réindustrialisation. Première étape : Valence (Drôme). Inscrivez-vous pour participer à notre événement le 26 avril.

Chiffres-clés Le tour de France de Territoires et Industrie

Première étape à Valence le mercredi 26 avril

Inscription ici, à remplir avec le code INVITUN / INVITGAZ

La France perd ses usines. La part de l’industrie dans le PIB du pays s’est effondrée en 50 ans, passant de 22% à 11%. C’est un cas presque unique en Europe. L’Allemagne ou l’Italie ont su garder une empreinte industrielle très forte.

Avec le Covid et la guerre en Ukraine, qui ont mis en évidence l’insuffisance de notre production, la nécessité de relancer l’industrie en France s’est vraiment imposée.

L’Etat s’est lancé dans la bataille. Les collectivités ont accentué leurs efforts.

Avec l’événement Territoires et Industrie, « La Gazette des communes » et « L’Usine nouvelle » s’unissent pour valoriser les initiatives, publiques et privées, de réindustrialisation.

Notre tour de France commence le mercredi 26 avril à Valence.

Pour découvrir le programme de cette première étape, c’est ici.

Et pour s’inscrire, c’est là !

à remplir avec le code INVITUN / INVITGAZ

Prochaines étapes : Crolles (Isère), le jeudi 25 mai.

