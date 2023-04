Inclusion

Handicap : la France condamnée par le Conseil de l’Europe

Publié le 17/04/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

À quelques jours de la Conférence nationale du handicap réunie à l’Élysée le 26 avril, l’Unapei, APF France handicap, l’Unafam et la FNATH dévoilent une décision du Conseil de l’Europe, qui conclut que la France enfreint la Charte des droits sociaux et ne garantit pas des droits égaux aux personnes en situation de handicap. Les associations enjoignent l’État français d’appliquer cette décision et de tout faire pour créer une société réellement inclusive.

