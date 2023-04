Mixité scolaire

À Nantes, les collégiens des quartiers délocalisés en centre-ville

Publié le 20/04/2023 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Régions

Stephan Menoret - Nantes Métropole

La Loire-Atlantique ferme certains collèges à Nantes et redéploye leur population dans une logique de mixité, au sein de la métropole. Une démarche basée sur les transports et l’accompagnement des familles et professeurs.

Egalité des chances

Inégalités sociales