Drôme et Ardèche : un eldorado pour une réindustrialisation durable

Quatre intercommunalités de la Drôme et de l’Ardèche offrent des conditions favorables à une réindustrialisation dans un environnement de qualité. Présentation de ce territoire à l’occasion de l’évènement Territoires et industrie animé par la Gazette des communes et l’Usine nouvelle le 26 avril à Valence.

A cheval sur deux départements, la Drôme et l’Ardèche, un territoire agricole et traditionnellement industriel, situé à proximité de Lyon, offre, par son réseau routier, ferroviaire et fluvial un accès facile aux grands centres urbains français et européens. Quatre intercommunalités et 159 communes se partagent un territoire attractif où le foncier reste accessible pour l’implantation de nouvelles industries. Car comme l’illustre Laurent Monnet, vice-président en charge de l’économie de Valence Romans Agglo (223 826 hab) : « nous vivons dans un tissu urbain à taille humaine qui offre une très bonne qualité de vie pour un coût inférieur aux territoires voisins ». On pourrait ajouter des terres viticoles de renom, des vallées fruitières et un tourisme rural de qualité.

Un eldorado foncier dans un écosystème industriel ancré

Au nord de Valence, la communauté de communes de Porte de Drômardèche (47.435 hab) dispose de 99 hectares de foncier pour un développement sur 30 ans, une extension du parc industriel Axe 7 et une vingtaine de friches en cours de retraitement. Pour Valence Romans agglo qui compte cinquante-quatre zones d’activités, 80 hectares sont à la commercialisation. Arche Agglo (58.000 hab) gère 23 zones d’activités et dix espaces économiques et annonce une extension de 10 hectares de foncier. Enfin, au nord Ardèche, Annonay Rhône Agglo comptabilise une trentaine de zones d’activités communautaires et un parc d’activités stratégiques de près de 200 hectares et table sur ses friches. Comme l’illustre l’histoire d’Annonay, l’industrie, qui a connu des périodes fastes, a toujours fait partie du paysage et les vagues successives de désindustrialisation ont marqué les territoires de zones laissées à l’abandon.

L’opportunité des friches

« Ce sont, pour le président d’Annonay Rhône agglo et maire de la ville-centre, Simon Plénet, des opportunités vu les orientations nationales de sobriété». Avec un patrimoine historique important, les restructurations sont à l’ordre du jour : dépollution, construction d’un centre commercial, installation d’un sous-traitant d’une grande marque de luxe…A Tournon sur Rhône, commune d’Arche Agglo, la dépollution de l’ancienne usine de textile Impression et teintures ITDT a été achevée en décembre. Sur ces territoires, la réindustrialisation trouve son sens dans la ville ou dans sa continuité. Sur l’ensemble du territoire, 20 à 30 % des emplois sont liés à des secteurs industriels. Aux activités historiques comme la papeterie, la tannerie ou la mécanique, se sont ajoutées des activités automobiles, médicales ou encore agroalimentaires. Ce dynamisme et la pression foncière sont des opportunités pour les collectivités qui déclinent auprès des entreprises une stratégie de gestion durable des zones.

Développement durable : des parcs démonstrateurs

Porte de Drômardèche annonce une extension de 113 hectares de son parc industriel Axe 7 exemplaire en matière de développement durable. Récupération des eaux pluviales, production d’énergies renouvelables, pistes cyclables, économie circulaire, végétalisation. Le parc technologique Rovaltain situé au bord de la gare de Valence TGV (150 entreprises et 2300 salariés) est certifié Iso 14001 depuis 2004 et les entreprises sont accompagnées par un énergéticien conseil pour la construction de leurs bâtiments : orientation, écoconstruction, isolation, outils de mesure…Porté par Arche Agglo, le projet d’extension de Champagne se veut lui aussi qualitatif et exemplaire en matière de gestion foncière et environnementale (énergies renouvelables, étude faune flore en cours, qualité paysagère et architecturale).

Une stratégie incitative pour les énergies vertes

Valence-Romans agglo a lancé en 2020 une opération démonstrative, la boucle d’autoconsommation d’énergie entre quatre entreprises. Depuis quelques semaines, la centrale de photovoltaïque du parc Rovaltain a débuté son activité. « Notre idée est de sensibiliser, avec cette première opération, toutes les autres entreprises du parc» explique Saurat Chad, chef de projet développement économique de Valence-Romans Agglo. Avec l’installation obligatoire du photovoltaïque sur les bâtiments de plus de 500 m2, Porte de Drômardèche annonce une extension neutre en énergie du parc Axe 7. «Les chefs d’entreprises n’ont pas besoin qu’on leur dise qu’il est nécessaire de s’engager dans une démarche d’économies et de production d‘énergie pour répondre à des exigences de bonne gestion ! » conclut Simon Plénet.

