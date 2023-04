Les stations sauvent le ski, pour l’instant

Stations de montagne

Publié le 18/04/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Réunis le 13 avril 2023 à La Plagne pour le Ski debrief, événement annuel organisé par l’Union sport et cycle, les acteurs des stations de montagne dressent un pré-bilan en demi-teinte de l’hiver 2022-2023. Si le ski reste roi, la fréquentation faiblit un peu et la nécessité d’une transition écologique demeure centrale. Reste à trouver comment fédérer autour de cet objectif.

Comme elle le fait depuis plus de douze ans, l’Union sport et cycle (USC) a organisé, le 13 avril 2023, à La Plagne (Savoie), le Ski debrief, un événement qui réunit – outre les représentants des magasins et marques de sport membres de l’USC – des « têtes de réseaux » telles que l’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), Domaines skiables de France, le syndicat national des moniteurs de ski, Nordic France, la Fédération française de ski… Or cette année, l’ambiance était un peu moins à la fête qu’à l’issue de l’hiver 2021-2022, saison post-covid marquée par une fréquentation hors-norme.

Le pré-bilan établi ce 13 avril révèle en effet « une légère baisse », rapporte Brice Blancard, animateur de la commission « montagne » de l’USC et du Ski debrief : moins 2,5 % par ...