Se retenir d’aller aux toilettes, une «compétence» apprise à l’école

Education

Publié le 19/04/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dans un livre intitulé « Les "petits coins" à l’école », quatre chercheurs spécialisés en sciences de l’éducation s’intéressent au « marronnier » des toilettes scolaires. Dans l’imaginaire de l’école française, « le corps est de trop », analyse la sociologue et corédactrice de l’ouvrage Pascale Garnier, interrogée par La Gazette.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

« Les toilettes, c’est un marronnier. Je n’ai pas le souvenir d’être passé par un seul établissement où on n’en parlait pas. Et pourtant, j’ai roulé ma bosse… » Ce témoignage d’un principal-adjoint de collège résume à lui seul une situation connue depuis des décennies, que ce soit dans le premier ou le second degré. Il est extrait d’un livre intitulé « Les ‘‘petits coins’’ à l’école », fruit d’une enquête de terrain menée par quatre universitaires spécialisés en sciences de l’éducation.

Paradoxalement, le point de vue des collectivités territoriales, en charge du bâti scolaire, n’y figure pas. « Notre angle a été de recueillir la parole des jeunes, qui en sont les premiers experts », justifie l’une des auteures, Pascale Garnier, interrogée par La Gazette. Et le tableau est ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite

Références « Les ‘‘petits coins’’ à l’école », par Aymeric Brody, Gladys Chicharro, Lucette Colin et Pascale Garnier, paru aux Editions Érès en janvier 2023.