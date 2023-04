Infrastructures énergétiques et paysages : en finir avec les conflits

Transitions

Publié le 14/04/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : France

Interroger la relation étroite entre énergie et paysage en lien avec les grandes mutations de la politique énergétique qui nous attendent et les tensions qui en résultent : c’était l’objectif d’une rencontre organisée le 12 avril 2023. En convoquant les sciences humaines, elle a permis de prendre de la hauteur sur un sujet qui fâche.

L’Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l’énergie (AARHSE) a organisé le 12 avril 2023, en lien avec la FNCCR, un débat sur « Les paysages de l’énergie : mutations historiques et acceptabilité sociale ».

Les participants ont interrogé la relation entre énergie et paysage sous un axe rarement emprunté, en convoquant l’histoire et les sciences humaines dans la réflexion ce qui permet de faire un pas de côté et de dégager des perspectives nouvelles. Un apport utile, dans une période dense en actualité législative et réflexions stratégiques décisives : loi sur les énergies renouvelables du 10 mars 2023, future loi sur le nucléaire, prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie –PPE- pour 2024-2033…

Entre zones d’accélération et zones ...

