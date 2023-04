Sécheresse : un rapport interministériel peu repris dans le Plan eau

Fort bien documenté, le rapport interministériel sur la sécheresse 2022, publié ce 12 avril, appelle à une prise de conscience de la raréfaction de la ressource et à prendre des mesures structurelles dans tous les domaines. Il formule 18 recommandations très précises, malheureusement trop peu reprises dans le Plan eau.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Alors que le Plan eau, jugé bien tiède par les acteurs, a été présenté le 30 mars par le président Emmanuel Macron, une mission interministérielle vient de publier le 12 avril un rapport (114 pages) qui appelle « un changement radical dans nos modes de gestion de l’eau et nos pratiques ». Un décalage certain et un timing qui interroge, alors que ce rapport sur la sécheresse de 2022 était commandé par quatre ministères (intérieur, agriculture, santé, écologie) depuis septembre dernier.

Deux autres publications ont également suivi de près l’annonce du Plan eau : le rapport de l’ANSES sur la présence de ...