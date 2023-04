Bretagne : l’emploi progresse depuis 10 ans dans la territoriale

EMPLOI

Publié le 14/04/2023 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, France, Régions, Toute l'actu RH

Une étude de l’Insee montre que les effectifs de la territoriale et de l’hospitalière ont nettement augmenté ces 10 dernières années en région Bretagne, en raison principalement du dynamisme démographique.

267 900, c’était le nombre d’agents de la fonction publique en Bretagne fin 2020, selon les calculs réalisés par l’Insee. En 10 ans, les effectifs ont augmenté de près de 6,5 % (contre 3,3 % en moyenne au niveau national), surtout dans la territoriale (+9,7 %) et dans la fonction publique hospitalière (+ 10,2 %). Pour l’État, l’augmentation a été plus légère (+1,7 %). C’est dans le département d’Ile-et-Vilaine que les emplois publics sont les plus nombreux et marqués par une féminisation continue ces dix dernières années, notamment dans la FPH (80 % de femmes). À noter que 2 agents sur 3 sont titulaires. Un chiffre stable depuis 10 ans.

Comment expliquer cette augmentation et le recrutement de nouveaux agents ? Par une population en hausse (5,5 % entre 2010 et 2020 contre ...