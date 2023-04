Vers un élargissement des acteurs de Mon Accompagnateur Rénov’

De nouveau acteurs pourront demander l’agrément pour devenir Mon Accompagnateur Rénov’ à partir de juillet 2023, au-delà des acteurs historiques déjà membres du réseau France Rénov’ mis en place l’an dernier. Objectif : booster les rénovations énergétiques performantes et éviter les fraudes aux aides.

A partir de cette année, selon l’arrêté du 27 décembre complétant le décret paru en juillet 2022, se faire accompagner par un Accompagnateur Rénov’ va devenir de plus en plus requis pour décrocher des aides à la rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier 2023, les propriétaires occupants et bailleurs doivent obligatoirement recourir aux accompagnateurs Rénov’ pour les travaux éligibles à l’aide à la rénovation globale MaPrimeRénov’ Sérénité et dont le coût est supérieur à 5 000 euros. A partir du 1er septembre, l’accompagnement obligatoire concernera également les bouquets ...