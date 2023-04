Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 8 au 14 avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Le jeu des 100 000 bornes – L’objectif des 100 000 points de charge publics pour véhicules électriques est en vue. C’est ce qui ressort du dernier baromètre des infrastructures de recharge publié par l’association Avere [lire aussi notre article]. Au 31 mars 2023, on recensait ainsi 95 755 bornes de recharge, à la faveur des 4 487 nouvelles stations (pour 13 648 bornes) installées depuis le début de l’année. Cela représente une hausse de 66% en un an et 142 points de recharge en moyenne pour 100 000 habitants. Dans le détail, le baromètre fait aussi le point région par région. L’Ile-de-France (4692 stations) et Auvergne-Rhône-Alpes (4405) se distinguent particulièrement. Enfin, le document présente aussi la puissance installée par région et le taux de disponibilité des stations.

Précieux déchets – A quelques mois de l’entrée en vigueur de l’obligation faite aux ménages de trier leurs biodéchets [lire aussi notre article] se pose la question de la valorisation de ces derniers. Un article d’Actu Environnement présente une expérimentation de microméthanisation menée entre 2019 et 2021 par l’Inrae à Lyon qui permet, localement, de produire de l’énergie et des matières organiques pour l’agriculture. Cette expérimentation avait pour objectif d’évaluer le potentiel énergétique d’un microméthaniseur et, en même temps, de mesurer les contraintes réglementaires, l’acceptabilité de tels projets et quel modèle économique leur allouer. L’Inrae poursuit ses travaux en particulier autour de cette dernière question.

Climat ambiant – La mission d’information flash sur le suivi des engagements de la France dans les COP climat a rendu ses conclusions cette semaine. Comme le révèle France Inter, elle appelle le gouvernement à « adopter une loi de planification écologique » afin d’apporter « de la lisibilité à l’action publique et de sécuriser les investissements ». Autre recommandation : la création d’une instance de suivi au sein même de l’Assemblée pour s’assurer que la France respecte bien ses engagements pris dans le cadre des négociations internationales sur le climat. Autant de préconisations basées sur un constat : le retard pris par la France dans sa trajectoire de réduction d’émissions. Pour respecter l’accord de Paris, il faudrait ainsi doubler cette réduction d’émissions.

A bonne école – Comment les collectivités locales appréhendent-elles la question de la transition écologique pour les établissements scolaires ? Sont-elles bien accompagnées ? Ces quelques questions, et bien d’autres, se trouvent dans la consultation en ligne lancée par le Sénat (à retrouver sur le site du Sénat) à destination de tous les élus locaux. Elle s’inscrit dans la mission sénatoriale débutée en février et baptisée « Le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique ». Un enjeu d’autant plus important que les établissements scolaires représentent, avec un total de 140 millions de mètres carrés, plus de la moitié des bâtiments publics des collectivités territoriales. La consultation est ouverte jusqu’au 28 avril.

Pollution plastique – Créer une empreinte plastique sur le modèle de l’empreinte carbone, mettre en place un fonds spécial pour soutenir notamment les collectivités territoriales… Telles sont deux des 20 préconisations formulées par le Cese afin de lutter contre la pollution plastique. Cité notamment par France Info, le conseil économique social et environnemental a publié un rapport cette semaine afin de pouvoir peser dans les négociations qui auront lieu fin mai début juin autour d’un prochain traité international sur la pollution plastique.

La tête de l’emploi – La transition écologique et énergétique se retrouve aussi dans les emplois. C’est ce que montre le dernier baromètre du service de recrutement Brawo (spécialisé dans les métiers de la transformation durable). Les secteurs d’activité les plus concernés sont : les énergies renouvelables, l’économie circulaire, la performance du bâtiment et la protection de la biodiversité.

Et aussi…

Victimes de leur succès, certains sites touristiques français ont été recensés parmi les « pires destinations au monde » [presse-citron.net] [lire aussi notre article] ;

A Nantes, la métropole soutient les communes pour végétaliser les cours d’école [20 Minutes] ;

Pour protéger les grenouilles qui traversent la route, une commune normande a installé un barrage temporaire [positivr.fr].