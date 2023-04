Salaires : Stanislas Guerini envisage de nouvelles discussions

Invité politique de l’émission « Bonjour chez vous ! », mardi 11 avril, Stanislas Guerini a ouvert la porte à des discussions sur la revalorisation des plus bas salaires de la fonction publique. « C’est une discussion qu’on doit avoir », a-t-il déclaré, estimant qu’il faut « concentrer les efforts » pour « mieux accompagner ceux qui sont en entrée de grille et qui viennent prendre de plein fouet l’impact de l’inflation ».

Le gouvernement avait déjà donné un coup de pouce de 1,8 % au 1er janvier 2023 pour les agents les moins bien payés. Avec une inflation d’au moins 6 %, l’augmentation générale de 3,5 % consentie à l’été 2022 est toutefois dénoncée comme insuffisante par les syndicats représentatifs de fonctionnaires.

