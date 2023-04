Le drame des enfants mal logés en France

Protection de l'enfance

Publié le 13/04/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Mercredi 12 avril, UNICEF France organisait un colloque consacré à la pauvreté des enfants, et à la manière de faire respecter leurs droits. Zoom sur les questions du logement – élément clé de la précarité.

Le constat est sans appel – environ 3 millions d’enfants vivent dans la pauvreté en France. Et la situation pourrait se dégrader. « Le contexte économique et social depuis trois ans risque d’aggraver les inégalités qui pèsent sur les enfants. L’inflation fait basculer certaines familles dans la pauvreté, voire la très grande pauvreté », s’est inquiétée Michèle Peyron, députée (Territoires de progrès) de la Seine-et-Marne, en introduction du colloque « Protéger et mettre en œuvre les droits des enfants en situation de précarité ».

Elle a rappelé que la pauvreté affecte le bien-être et le développement de l’enfant, ainsi que l’accès à ses droits fondamentaux, reconnus par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) en 1989.

« Le pilier de la stratégie pauvreté 2023-2027 sera de ...

