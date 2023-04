Tiers-financement : la société Idex est dans les starting-blocks

Tiers-financement

Publié le 14/04/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La loi ouvrant le tiers financement pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, publiée le 31 mars dernier, s’avère être une opportunité pour Nicolas Daniel, directeur Stratégie d’Idex, une société de services énergétiques basée en Île-de-France. Pour l’entreprise, l’accès aux ressources sera facilité car l’actionnaire de la société est un fonds d’investissement.

Vous n’avez pas attendu la loi du 30 mars 2023* pour vous engager dans des marchés de performance énergétique.

Historiquement, les contrats d’exploitation et de maintenance prévoient des clauses d’intéressements, qui, en fonction d’objectifs fixés en commun, permettent soit de partager les surplus d’économies soit de prendre en charge le résultat lorsqu’il est inférieur aux projections. Le contrat de performance énergétique est un véhicule contractuel couplé à une procédure de commande publique, le marché global de performance énergétique (MGPE). Notre société se positionne sur tous les segments existants des MGPE. La collectivité est assistée d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) pour définir ses objectifs et lors de l’appel d’offres, nous challengeons la prestation et ...